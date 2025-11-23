Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
Россия обыграла Азербайджан в финале женского чемпионата мира по шахматам.
Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.
Эта победа стала третьей для сборной России. Ранее россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах.
Командный чемпионат мира
Женщины
Линарес, Испания
Финал
Россия – Азербайджан – 5,5:2,5
Первый матч: 3:1
Второй матч: 2,5:1,5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью – 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.
Составы команд
Россия: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.
Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости