Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Россия обыграла Азербайджан в финале женского чемпионата мира по шахматам.

Сборная России обыграла в финале команду Азербайджана и стала победителем командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Эта победа стала третьей для сборной России. Ранее россиянки выигрывали турнир в 2017 и 2021 годах. 

Командный чемпионат мира

Женщины

Линарес, Испания

Финал

Россия – Азербайджан – 5,5:2,5

Первый матч: 3:1

Второй матч: 2,5:1,5 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью – 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.

Составы команд

Россия: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря.

Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.

Результаты 1/2 финала

