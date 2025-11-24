Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков за три четверти матча с «Портлендом»
Гилджес-Александер провел результативный матч, снова пропустив 4-ю четверть.
Действующий MVP Шэй Гилджес-Александер снова получил отдых в четвертой четверти матча.
За 30 минут на паркете игры с «Портлендом» лидер «Оклахомы» набрал 37 очков, реализовав 13 из 18 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 9 штрафных.
Также на счету Гилджес-Александера 5 подборов, 7 передач при 1 потере и 2 перехвата.
«Тандер» разгромили «Блэйзерс» (122:95), удерживая комфортное преимущество всю вторую половину встречи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
