Видео
11

Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков за три четверти матча с «Портлендом»

Гилджес-Александер провел результативный матч, снова пропустив 4-ю четверть.

Действующий MVP Шэй Гилджес-Александер снова получил отдых в четвертой четверти матча.

За 30 минут на паркете игры с «Портлендом» лидер «Оклахомы» набрал 37 очков, реализовав 13 из 18 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Также на счету Гилджес-Александера 5 подборов, 7 передач при 1 потере и 2 перехвата.

«Тандер» разгромили «Блэйзерс» (122:95), удерживая комфортное преимущество всю вторую половину встречи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoОклахома-Сити
logoПортленд
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoШэй Гилджес-Александер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
23 ноября, 18:51Видео
«Оклахома» совершила рывок 33:4, отыгралась с «-18» в разгромной победе над «Ютой»
22 ноября, 07:24
«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
21 ноября, 14:43Фото
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45