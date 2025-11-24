Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков за три четверти матча с «Портлендом»

Гилджес-Александер провел результативный матч, снова пропустив 4-ю четверть.

Действующий MVP Шэй Гилджес-Александер снова получил отдых в четвертой четверти матча.

За 30 минут на паркете игры с «Портлендом » лидер «Оклахомы» набрал 37 очков, реализовав 13 из 18 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Также на счету Гилджес-Александера 5 подборов, 7 передач при 1 потере и 2 перехвата.

«Тандер» разгромили «Блэйзерс» (122:95), удерживая комфортное преимущество всю вторую половину встречи.