«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие.
«Миннесота» обыграла «Виннипег» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джона Хайнса 5-й подряд (и 3-й сухой на этом отрезке), а также 9-й в последних 11 играх.
С 28 очками в 23 играх команда идет на 5-м месте в Западной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
