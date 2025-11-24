«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе

«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие.

«Миннесота » обыграла «Виннипег » (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джона Хайнса 5-й подряд (и 3-й сухой на этом отрезке), а также 9-й в последних 11 играх.

С 28 очками в 23 играх команда идет на 5-м месте в Западной конференции.