  • Кубок мира. 1/2 финала. Есипенко играет вторую партию с Вэй И, Синдаров и Якуббоев проведут тай-брейк
Кубок мира. 1/2 финала. Есипенко играет вторую партию с Вэй И, Синдаров и Якуббоев проведут тай-брейк

Есипенко сыграет с Вэй И во второй партии 1/2 финала Кубка мира.

21 ноября на Кубке мира по шахматам в Индии стартуют матчи полуфинала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграет с китайцем Вэй И. Вторые партии полуфинала пройдут 22 ноября. В случае необходимости 23 ноября будет сыгран тай-брейк. 

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/2 финала

Начало партий – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале FIDE. 

Вэй И (Китай) — Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 1:1 (сыграют тай-брейк)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/4 финала

