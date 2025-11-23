1660

⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник победил с преимуществом в 47 баллов, Семененко – 2-й, Дикиджи – 3-й

Петр Гуменник выиграл Гран-при в Омске с преимуществом в 47 баллов.

Фигурист Петр Гуменник одержал победу на этапе Гран-при России в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 311,12

2. Евгений Семененко – 263,48

3. Владислав Дикиджи – 257,22

4. Никита Сарновский – 240,91

5. Арсений Димитриев – 237,23

6. Андрей Мозалев – 227,74

7. Даниил Самсонов – 217,69

8. Глеб Лутфуллин – 210,04

9. Илья Мавлянов – 202,45

10. Егор Коваленко – 185,70

Евгений Пузанов (Беларусь) выступил вне конкурса

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 206,06

2. Владислав Дикиджи – 172,94

3. Евгений Семененко – 171,10

4. Никита Сарновский – 163,49

5. Арсений Димитриев – 156,87

6. Андрей Мозалев – 147,26

7. Даниил Самсонов – 144,03

8. Глеб Лутфуллин – 139,74

9. Илья Мавлянов – 137,70

10. Егор Коваленко – 126,09

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

