⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник победил с преимуществом в 47 баллов, Семененко – 2-й, Дикиджи – 3-й

Петр Гуменник выиграл Гран-при в Омске с преимуществом в 47 баллов.

Фигурист Петр Гуменник одержал победу на этапе Гран-при России в Омске. Гран-при России по фигурному катанию 5-й этап, «Сердце Сибири» Омск Мужчины Итоговое положение 1. Петр Гуменник – 311,12 2. Евгений Семененко – 263,48 3. Владислав Дикиджи – 257,22 4. Никита Сарновский – 240,91 5. Арсений Димитриев – 237,23 6. Андрей Мозалев – 227,74 7. Даниил Самсонов – 217,69 8. Глеб Лутфуллин – 210,04 9. Илья Мавлянов – 202,45 10. Егор Коваленко – 185,70 Евгений Пузанов (Беларусь) выступил вне конкурса Произвольная программа 1. Петр Гуменник – 206,06 2. Владислав Дикиджи – 172,94 3. Евгений Семененко – 171,10 4. Никита Сарновский – 163,49 5. Арсений Димитриев – 156,87 6. Андрей Мозалев – 147,26 7. Даниил Самсонов – 144,03 8. Глеб Лутфуллин – 139,74 9. Илья Мавлянов – 137,70 10. Егор Коваленко – 126,09 Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов