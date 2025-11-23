⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник победил с преимуществом в 47 баллов, Семененко – 2-й, Дикиджи – 3-й
Фигурист Петр Гуменник одержал победу на этапе Гран-при России в Омске.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Мужчины
Итоговое положение
1. Петр Гуменник – 311,12
2. Евгений Семененко – 263,48
3. Владислав Дикиджи – 257,22
4. Никита Сарновский – 240,91
5. Арсений Димитриев – 237,23
6. Андрей Мозалев – 227,74
7. Даниил Самсонов – 217,69
8. Глеб Лутфуллин – 210,04
9. Илья Мавлянов – 202,45
10. Егор Коваленко – 185,70
Евгений Пузанов (Беларусь) выступил вне конкурса
Произвольная программа
1. Петр Гуменник – 206,06
2. Владислав Дикиджи – 172,94
3. Евгений Семененко – 171,10
4. Никита Сарновский – 163,49
5. Арсений Димитриев – 156,87
6. Андрей Мозалев – 147,26
7. Даниил Самсонов – 144,03
8. Глеб Лутфуллин – 139,74
9. Илья Мавлянов – 137,70
10. Егор Коваленко – 126,09
