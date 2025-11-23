Депутат Свищев об избиении фаната ЦСКА: «Fan ID не гарантирует недопуск беспорядков, это единичный случай. Эффективность налицо – раньше такие беспорядки были гораздо чаще»

Депутат Свищев: Fan ID не гарантирует отсутствие беспорядков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев озвучил позицию по драке болельщиков после матча 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

– Уверен, все зачинщики и участники будут выявлены. Эта ситуация на контроле. Я общался с руководством РФС по этому вопросу. Ситуация вышла за рамки чисто футбола.

– У многих людей возникло мнение: зачем нужен Fan ID, если такая драка случилась?

– Паспорт болельщика – это совершенно другое. Можно и с ним, и без него устроить беспорядки. Но Fan ID как раз регламентирует участников беспорядков и их последующее пребывание на стадионах.

Уверен, всех участников этой драки выявят, и в моем понимании, вероятно, у них изымут паспорт болельщика, и они не смогут посещать матчи.

– Но когда вводился паспорт болельщика, было мнение, что он будет предотвращать в том числе и такие ситуации.

– Еще раз: Fan ID не является панацеей в решении вопроса. Fan ID – возможность болельщиков получить паспорт, который регламентирует вход на стадион, выявляет известных зачинщиков беспорядков и наиболее агрессивных болельщиков, а потом [позволяет] не допускать их на матчи.

Но Fan ID не гарантирует возможность недопуска беспорядков. Обратите внимание: этих беспорядков стало в разы меньше. Этот случай единичный. За последнее время я не слышал, чтобы что-то подобное происходило.

Раньше такие беспорядки и другие агрессивные действия болельщиков были гораздо чаще. Поэтому эффективность [Fan ID] с точки зрения безопасности налицо, – сказал Свищев.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА