КХЛ. «Шанхай» уступил «Ак Барсу», «Северсталь» была сильнее «Лады», «Салават» победил «Нефтехимик», «Авангард» обыграл «Барыс»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Северсталь» была сильнее «Лады» (2:0), «Шанхай» уступил «Ак Барсу» (2:3 Б), «Салават Юлаев» победил в гостях «Нефтехимик» (3:1), «Авангард» обыграл «Барыс» (5:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости