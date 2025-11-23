КХЛ. «Шанхай» уступил «Ак Барсу», «Северсталь» была сильнее «Лады», «Салават» победил «Нефтехимик», «Авангард» обыграл «Барыс»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Северсталь» была сильнее «Лады» (2:0), «Шанхай» уступил «Ак Барсу » (2:3 Б), «Салават Юлаев» победил в гостях «Нефтехимик» (3:1), «Авангард» обыграл «Барыс» (5:2).

