⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Чикмарева и Янченков победили в парах, Мишина и Галлямов – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и

Чикмарева и Янченков победили в парном катании на Гран-при России в Омске.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков одержали победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Гран-при России по фигурному катанию 5-й этап, «Сердце Сибири» Омск Пары Итоговое положение 1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 220,53 2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 210,99 3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,97 4. Таисия Щербинина – Артем Петров – 199,52 5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 175,78 6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 167,60 7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 156,12 8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 148,73 Произвольная программа 1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 144,61 2. Таисия Щербинина – Артем Петров - 135,87 3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 134,35 4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 130,06 5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 110,07 6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 110,02 7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 99,04 8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 93,81 Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов