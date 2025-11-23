787

⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Чикмарева и Янченков победили в парах, Мишина и Галлямов – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и

Чикмарева и Янченков победили в парном катании на Гран-при России в Омске.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков одержали победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске. 

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Пары

Итоговое положение

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 220,53

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 210,99

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,97

4. Таисия Щербинина – Артем Петров – 199,52

5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 175,78

6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 167,60

7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 156,12

8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 148,73

Произвольная программа

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 144,61

2. Таисия Щербинина – Артем Петров - 135,87

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 134,35

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 130,06

5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 110,07

6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 110,02

7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 99,04

8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 93,81

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
пары
logoсборная России
результаты
Сердце Сибири
Артем Родзянов
Валерия Ходыкина
Артем Петров
Анна Москалева
logoАлександр Галлямов
Владислав Антонышев
Александр Акимов
Таисия Щербинина
logoДмитрий Евгеньев
logoАнастасия Мишина
Дарья Андреева
Даниил Бутенко
logoМатвей Янченков
logoАнастасия Мухортова
logoЕкатерина Чикмарева
Ева Хмелькова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и
22 ноября, 14:15
Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Муравьева, Мишина и Галлямов, Пасечник и Чиризано заявлены на этап Гран-при России в Омске
12 ноября, 18:00
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
3 ноября, 14:04
Главные новости
Евгений Плющенко: «Сегодня провели две полноценные тренировки на льду с Леной Костылевой. Всем остальным пусть занимаются компетентные органы»
вчера, 20:08
«Наконец-то приземлила». Косторная и Куница восстановили тройной выброс
вчера, 19:14Видео
Алена Леонова: «Туктамышева влюбила в себя миллионы людей. Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех»
вчера, 19:07
Детский омбудсмен о жалобе Плющенко на мать Костылевой: «Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации»
вчера, 18:17
Гуменник об Арутюняне: «В его тренировках не просто отдельные технические моменты по прыжкам, а полная концепция, философия фигурного катания»
вчера, 16:14
Ирина Роднина: «Туктамышева всегда показывала, что является трезвомыслящим человеком и очень хорошей, просто отличной спортсменкой»
вчера, 16:04
Елена Костылева: «Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Потихоньку отдаю ей то, что она на меня потратила»
вчера, 16:03
Вероника Дайнеко: «Гуменник сегодня вылетает в Калифорнию к Арутюняну. Стажировка запланирована в рамках подготовки к Олимпиаде»
вчера, 15:27
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Гуменник – топ, Галлямов в нокауте, Петросян ищет ультра-си
вчера, 15:25
Мама Костылевой об обвинениях в применении силы: «Побоев не было, это ложь. Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон костюма и закрыла дверь раздевалки»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
вчера, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44