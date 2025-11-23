⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Чикмарева и Янченков победили в парах, Мишина и Галлямов – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков одержали победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Пары
Итоговое положение
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 220,53
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 210,99
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,97
4. Таисия Щербинина – Артем Петров – 199,52
5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 175,78
6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 167,60
7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 156,12
8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 148,73
Произвольная программа
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 144,61
2. Таисия Щербинина – Артем Петров - 135,87
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 134,35
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 130,06
5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 110,07
6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 110,02
7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 99,04
8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 93,81
