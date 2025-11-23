  • Спортс
  Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт

Александр Романов выбыл на 5-6 месяцев из-за травмы.

Защитнику «Айлендерс» Александру Романову сделают операцию на плече, он выбыл из строя на 5-6 месяцев.

Романов получил травму в ночь на среду в матче против «Далласа» (3:2) после силового приема Микко Рантанена на заключительной минуте встречи.

Рантанен был удален до конца матча, но затем избежал дисквалификации за силовой против Романова. 

Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»

