НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты

23-24 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь игр.

32 очка Нормана Пауэлла принесли «Майами » победу над «Филадельфией» на выезде (127:117).

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер снова не вышел на четвертую четверть и набрал 37 очков (13 из 18 с игры, 2 из 3 трехочковых, 9 из 9 штрафных), 5 подборов и 7 передач в победной игре с «Портлендом» (122:95).

«Лейкерс» выстояли в матче с «Ютой» (108:106), пропустив рывок 5:17 в четвертой четверти. Звездный защитник «Лос-Анджелеса» Лука Дончич отметился 33 очками (10 из 24 с игры, 3 из 12 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборами и 8 передачами.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.