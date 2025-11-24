Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)

Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (3:1).

23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков «Брюинс» и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для Аскарова 7-й в последних 8 матчах (12 пропущенных шайб и 95,5% сэйвов на отрезке).

В 14 играх в сезоне у Ярослава 8 побед при 6 поражениях (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,83).