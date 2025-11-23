⚡ Лига клубного биатлона. Команда Серохвостова и Халили выиграла смешанную эстафету, команда Латыпова и Резцовой – 2-я, команда Бажина и Казакевич – 3-я
23 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске прошла смешанная эстафета. Победу одержала команда «Профински».
Ланта GV Gold Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск, Россия
Смешанная эстафета
1. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Виктория Сливко, Анастасия Халили («Профински») – 1:07.25,1 (0+8)
2. Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Елизавета Бурундукова, Кристина Резцова («Лыжный клуб Наседкина») – 23,4 (0+10)
3. Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева («Золотые Рыси») – 31,5 (0+3)
4. Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко («Опыт и Молодость») – 1.31,3 (0+6)
5. Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей, Инна Терещенко («Всё путь!») – 1.49,7 (0+6)
6-7. Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Светлана Миронова, Анастасия Гришина («Питер PRO») – 1.57,2 (1+9)
6-7. Алексей Вагин, Никита Поршнев, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля («Югра») – 1.57,2 (0+9)
8. Алексей Зубарев, Денис Иродов, Полина Шевнина, Кира Дюжева (L-Team) – 2.47,9 (0+6)
9. Павел Белько, Илья Авсеенко, Ирина Шаклеина, Анна Сола («М@КСИМУС») – 3.01,7 (1+13)
10. Александр Корнев, Евгений Сидоров, Полина Плюснина, Юлия Коваленко («Ломстар») – 3.08,3 (3+10)
11. Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Анастасия Егорова, Елизавета Фролова («Точка старта») – 3.14,3 (2+16)
12. Никита Лобастов, Рустам Каюмов, Анна Григорьева, Анастасия Зырянова («Воробьи») – 3.22,5 (2+9)
13. Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Зенова, Виолетта Шадрина («Стальные стрелы») – 3.25,4 (0+10)
14. Вадим Истамгулов, Вячеслав Малеев, Анна Грухвина, Ксения Довгая («Регион 72») – 3.48,7 (1+14)
15. Василий Томшин, Иван Колотов, Маргарита Болдырева, Анастасия Томшина (ZERO) – 4.02,1 (3+13)
16. Роман Еремин, Леонид Кульгускин, Евгения Турикова, Ксения Караман («Биатлеты из Сибири») – 4.03,1 (3+12)
17. Михаил Стребко, Андрей Остапий, Анастасия Киреева, Алина Плицева («Самоцветы») – 4.18,7 (1+12)
18. Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Кристина Павлушина (HIGH-PRO) – 4.45,9 (1+11)
19. Виктор Плицев, Михаил Панкратов, Антонина Ковалева, Анна Шатова («ЯМАЛ») – 6.55,5 (6+10)