Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис и Пиастри дисквалифицированы
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший вторым, опередил соперника из «Макларена» Ландо Норриса и довел гонку до уверенной победы.
Обладатель поул-позиции Норрис на старте проиграл позиции Ферстаппену и гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу, но затем обогнал соотечественника. Ландо занял второе место, Джордж стал третьим.
Напарник и ближайший преследователь Норриса в чемпионате Оскар Пиастри завершил заезд на четвертом месте.
Обновление: Норрис и Пиастри дисквалифицированы за чрезмерный износ планки под днищем.
Расселл поднялся на второе место, его напарник Андреа Кими Антонелли – на третье.
Лас-Вегас, США
23 ноября 2025 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 50 кругов
2. Джордж Расселл («Мерседес») +23,546
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30,488
4. Шарль Леклер («Феррари») +30,678
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +34,924
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +45,257
7. Нико Хюлькенберг («Заубер») +51,134
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59,369
9. Эстебан Окон («Хаас») +1.00,635
10. Оливер Бермэн («Хаас») +1.10,549
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,308
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1.26,974
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.31,702
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
Сошли:
Алекс Албон («Уильямс»)
Габриэл Бортолето («Заубер»)
Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Дисквалифицированы:
Ландо Норрис («Макларен»)
Оскар Пиастри («Макларен»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025