Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис и Пиастри дисквалифицированы

Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Норрис и Пиастри дисквалифицированы.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший вторым, опередил соперника из «Макларена» Ландо Норриса и довел гонку до уверенной победы.

Обладатель поул-позиции Норрис на старте проиграл позиции Ферстаппену и гонщику «Мерседеса» Джорджу Расселлу, но затем обогнал соотечественника. Ландо занял второе место, Джордж стал третьим.

Напарник и ближайший преследователь Норриса в чемпионате Оскар Пиастри завершил заезд на четвертом месте.

Обновление: Норрис и Пиастри дисквалифицированы за чрезмерный износ планки под днищем.

Расселл поднялся на второе место, его напарник Андреа Кими Антонелли – на третье.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

23 ноября 2025 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 50 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») +23,546

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30,488

4. Шарль Леклер («Феррари») +30,678

5. Карлос Сайнс («Уильямс») +34,924

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +45,257

7. Нико Хюлькенберг («Заубер») +51,134

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59,369

9. Эстебан Окон («Хаас») +1.00,635

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1.10,549

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.25,308

12. Юки Цунода («Ред Булл») +1.26,974

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.31,702

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

Сошли:

Алекс Албон («Уильямс»)

Габриэл Бортолето («Заубер»)

Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Дисквалифицированы:

Ландо Норрис («Макларен»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

