  • 9 голов от Португалии без Роналду, Норвегия на ЧМ впервые с 1998-го, Кудашов уходит из «Динамо», Кондратюк и Петросян победили на Гран-при в Москве, Синнер выиграл итоговый и другие новости
21

1. В квалификации ЧМ-2026 Португалия без Роналду разгромила Армению (9:1!) с хет-триками Бруну и Невеша. Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией (4:1), Франция победила Азербайджан в гостях (3:1), а Англия обыграла Албанию на выезде (2:0). 
 
По итогам дня напрямую на чемпионат мира вышли Португалия и Норвегия, а Италия, Ирландия и Украина сыграют в стыках. Кроме того, Англия и Норвегия прошли отбор без единого поражения (а команда Тухеля еще и ни разу не пропустила).

2. Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Марк Кондратюк победил, Семененко – 2-й, Гуменник ошибся на двух квадах и упал с тройного прыжках в произвольной программе и стал 3-м. В женских соревнованиях Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной, но выиграла, Горбачева – 2-я, Гущина – 3-я. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Рыбакова и Махноносов – 2-е, Жданова и Бабаев-Смирнов – 3-и.

На Гран-при США Алиса Лью выиграла в женских соревнованиях, Ватанабе – 2-я, Губанова – 3-я. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и.

3. В Фонбет КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо», СКА был сильнее «Металлурга», «Трактор» уступил «Автомобилисту», «Адмирал» победил «Амур».

4. Янник Синнер в двух сетах обыграл Карлоса Алькараса в финале итогового турнира ATP – 7:6, 7:5.

5. «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста тренера, сам специалист подтвердил этот инсайд. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности.

6. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Вегас» (3:2 ОТ), Капризов забил победный гол, Тренин – 1-й в сезоне, Дорофеев – уже 11-й. «Тампа» проиграла «Ванкуверу» (2:6), несмотря на 8-й гол Кучерова в сезоне. Все результаты дня – здесь

7. На Кубке мира по шахматам завершились матчи 1/8 финала. Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл американцу Сэму Шенкленду на тай-брейке, Андрей Есипенко одолел Алексея Гребнева.

8. Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл этап Кубка мира – впервые в истории своей страны.

9. НБА. «Бруклин» с 5+5 от Демина обыграл «Вашингтон», 47 очков Маркканена помогли «Юте» одолеть «Чикаго» в овертайме и другие результаты

10. «Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену травмированному Петрову, пишет инсайдер Иван Карпов.

11. Чемпионат России по регби-7. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс» в финале 4-го тура, «Застава-7» взяла бронзу.

12. Перед матчем Палестины и Страны Басков в Бильбао прошли два пропалестинских марша. В полицию бросали файеры и бутылки в ходе второго, в котором участвовали 20 тысяч человек.

Цитаты дня.

Мостовой о совмещении Карпина: «Можно и третью команду взять. Все знают, что это неправильно. О совмещении я говорил, когда у нас был персонаж Слуцкий. Мы тогда провалились на Евро»

Булыкин о «Спартаке»: «Я пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Если придет тренер, который не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, опять будут обсуждать руководство»

Харри Кейн: «Я не получу «Золотой мяч», если забью 100 голов за сезон, но не выиграю ЛЧ или ЧМ. То же касается Холанда и других игроков»

Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»

«Перу и Чили мы раньше даже за команды не считали. Сейчас Чили дерет нашу сборную как сидорову козу. Я бы умер со стыда. Светлых пятен нет». Пономарев о матчах России

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
