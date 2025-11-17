Быстров о сборной: «За весь год ни разу не увидели команды. Карпин и РФС не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские»

Владимир Быстров: в матчах сборной России за весь год ни разу не увидели команды.

Владимир Быстров подвел итоги 2025 года для сборной России.

«Какие итоги можно подводить для сборной России, когда не было официальных матчей? Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. Потому что и РФС , и главный тренер [Карпин ] так и не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские. Поэтому судить невозможно.

На каждый сбор было вызвано 25 футболистов. И за весь год мы не увидели ни разу команды. Поэтому итоги можете подводить сами — какие хотите», — сказал экс-футболист сборной России.