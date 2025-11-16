  • Спортс
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Семененко, Кондратюк, Савосин и Игнатов выступят с произвольными программами

Гуменник, Семененко, Кондратюк покажут произвольные на Гран-при в Москве.

16 ноября в Москве мужчины выступят с произвольными программами на этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Мужчины, произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Михаил Полянский

2. Данил Федосимов

3. Артемий Маринин

4. Никита Сарновский

5. Дамир Черипка

6. Артем Ковалев

Вторая разминка

7. Семен Соловьев

8. Макар Игнатов

9. Петр Гуменник

10. Роман Савосин

11. Марк Кондратюк

12. Евгений Семененко

После короткой программы

1. Евгений Семененко – 96,75

2. Марк Кондратюк – 96,42

3. Роман Савосин – 90,22

4. Петр Гуменник – 90,22

5. Макар Игнатов – 85,75

6. Семен Соловьев – 76,26

7. Артем Ковалев – 75,42

8. Дамир Черипка – 74,17

9. Никита Сарновский – 73,73

10. Артемий Маринин – 67,82

11. Данил Федосимов – 65,43

12. Михаил Полянский – 63,45

Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
