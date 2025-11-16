Гран-при США. Лью, Ватанабе, Губанова и Гутманн выйдут на лед с произвольными программами

Ватанабе, Лью и Губанова поборются за медали Гран-при США по фигурному катанию.

В ночь с 16 на 17 ноября по московскому времени женщины выступят с произвольными программами на Гран-при США по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 0:05 по московскому времени (17 ноября), прямая трансляция – на Okko

Первая разминка

1. Джозефин Ли (США)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Хана Йошида (Япония)

4. Леа Серна (Франция)

5. Вакаба Хигучи (Япония)

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Старр Эндрюс (США)

8. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

9. Анастасия Губанова (Грузия)

10. Лара Наки Гутманн (Италия)

11. Алиса Лью (США)

12. Ринка Ватанабе (Япония)

Положение после короткой программы

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 74,35

2. Алиса Лью (США) – 73,73

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 69,69

4. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,07

5. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 67,28

6. Старр Эндрюс (США) – 64,38

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 64,06

8. Вакаба Хигучи (Япония) – 60,12

9. Леа Серна (Франция) – 59,25

10. Хана Йошида (Япония) – 57,22

11. Екатерина Куракова (Польша) – 56,05

12. Джозефин Ли (США) – 54,24

