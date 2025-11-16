Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» сыграют в плей-офф финального тура
«Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7» вышли в плей-офф 4-го тура ЧР по регби-7.
16 ноября в Сочи проходит плей-офф финального тура Магнит Чемпионата России по регби-7.
Магнит Чемпионат России по регби-7
Сочи
4-й тур
Плей-офф
1/4 финала
Динамо – Балтийский Шторм – 10.00
Таганий Рог – Енисей-СТМ – 10.20
Стрела-Ак Барс – Локомотив – 10.40
Застава-7 – ВВА-Подмосковье – 11.00
Полуфиналы 9-12 мест
Липецк – Красный Яр – 11.20
Ростов – Богатыри – 11.40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнира таблица после 3-х туров
1. Динамо – 3-1-1 (места в турах)
2. Стрела-Ак Барс – 1-2-3
3. Застава-7 – 5-4-2
4. Локомотив – 2-3-6
5. Таганий Рог – 4-5-5
6. Балтийский Шторм – 6-6-9
7. ВВА-Подмосковье – 7-7-7
8. Енисей-СТМ – 8-12-4
9. Ростов – 10-8-8
10. Липецк – 9-11-11
11. ССКК Богатыри – 11-10-10
12. Красный Яр – 12-9-12
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
