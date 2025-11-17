Хейсен не сыграет с Турцией из-за проблем с мышцами. Защитник «Реала» покинет расположение сборной Испании
Дин Хейсен не сыграет со сборной Турции из-за травмы.
Защитник сборной Испании Дин Хейсен не сыграет в заключительном матче отбора ЧМ-2026 с Турцией из-за проблем с мышцами и покинет расположение национальной команды.
Ранее по этой же причине футболист «Реала» пропустил игру с Грузией (4:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
