Хейсен не сыграет с Турцией из-за проблем с мышцами. Защитник «Реала» покинет расположение сборной Испании

Дин Хейсен не сыграет со сборной Турции из-за травмы.

Защитник сборной Испании Дин Хейсен не сыграет в заключительном матче отбора ЧМ-2026 с Турцией из-за проблем с мышцами и покинет расположение национальной команды.

Ранее по этой же причине футболист «Реала» пропустил игру с Грузией (4:0).