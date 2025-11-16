«Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену травмированному Петрову (Иван Карпов)
«Краснодар» рассматривает Ненахова, Денисова и Бевеева на замену Петрову.
«Краснодар» может подписать Максима Ненахова («Локомотив»), Даниила Денисова («Спартак») или Мингияна Бевеева («Балтика») в качестве замены Сергею Петрову.
Защитник «быков» повредил ахилл в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).
После травмы 34-летнего защитника краснодарский клуб активизировал поиски игрока на эту позицию, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Валентина Пальцева краснодарцы в этом качестве не видят, поэтому, в числе прочих, изучают возможность приобрести кого-то из игроков «Локомотива», «Спартака» и «Балтики».
Мусаев о травме ахилла у Петрова: «Сезон для него закончился, скорее всего»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
