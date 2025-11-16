«Краснодар» рассматривает Денисова, Ненахова и Бевеева на замену травмированному Петрову (Иван Карпов)

«Краснодар» рассматривает Ненахова, Денисова и Бевеева на замену Петрову.

«Краснодар » может подписать Максима Ненахова («Локомотив»), Даниила Денисова («Спартак») или Мингияна Бевеева («Балтика») в качестве замены Сергею Петрову .

Защитник «быков» повредил ахилл в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).

После травмы 34-летнего защитника краснодарский клуб активизировал поиски игрока на эту позицию, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Валентина Пальцева краснодарцы в этом качестве не видят, поэтому, в числе прочих, изучают возможность приобрести кого-то из игроков «Локомотива», «Спартака» и «Балтики».

