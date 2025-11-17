  • Спортс
  • Черчесов о совмещении постов: «Для меня это невозможно. Карпин, сборная, «Динамо» так решили – значит, им комфортно. Пожалуйста»
Черчесов о совмещении постов: «Для меня это невозможно. Карпин, сборная, «Динамо» так решили – значит, им комфортно. Пожалуйста»

Станислав Черчесов: совмещение постов для меня невозможно.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что ему было бы некомфортно совмещать посты в клубе и сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с лета 2025 года возглавляет также и московское «Динамо». Клуб идет 10-м в Мир РПЛ после первого круга.

– Вы говорили, что против совмещения. Даже в ситуации, когда сборная не участвует в официальных соревнованиях?

– Я это не просто говорил, я это делал. С первой секунды сказал, что для меня это невозможно.

Люди бывают разные. Кто‑то чувствует себя комфортно, кто‑то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе.

Сейчас так решили Валерий Георгиевич [Карпин], сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста, – сказал Черчесов, работавший в сборных России и Казахстана.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
