НБА. Трехочковый Кейонте Джорджа на последних секундах второго овертайма принес «Юте» победу над «Чикаго», 35 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» справиться с «Орландо» (ОТ) и другие результаты

16-17 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Бостон» справился с «Клипперс», несмотря на 37 очков (9 из 22 с игры, 5 из 11 трехочковых, 14 из 15 штрафных), 7 подборов и 8 передач защитника «Лос-Анджелеса» Джеймса Хардена.

Игроки «Рокетс» Кевин Дюрэнт (35 очков) и Алперен Шенгюн (30 очков, 12 подборов, 8 передач) помогли команде перевести встречу с «Орландо» в овертайм точными бросками в концовке 4-й четверти и добиться победы по итогам дополнительной 5-минутки.

Защитник «Юты» Кейонте Джордж реализовал ключевой трехочковый за 2 секунды до конца второго овертайма матча против «Чикаго». Джордж принес своей команде 33 очка, форвард Лаури Маркканен добавил 47 очков.

