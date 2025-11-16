  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Харри Кейн: «Я не получу «Золотой мяч», если забью 100 голов за сезон, но не выиграю ЛЧ или ЧМ. То же касается Холанда и других игроков»
169

Харри Кейн: «Я не получу «Золотой мяч», если забью 100 голов за сезон, но не выиграю ЛЧ или ЧМ. То же касается Холанда и других игроков»

Кейн: не выиграю «Золотой мяч», если забью 100 голов, но не возьму ЛЧ или ЧМ.

Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн уверен, что одних только голов недостаточно для победы в «Золотом мяче».

«Я мог бы забить 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не получу «Золотой мяч».

То же самое с Халандом и любым другим игроком. Ты должен выигрывать крупные трофеи», – сказал Кейн.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4875 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Reuters
logoХарри Кейн
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoЗолотой мяч
logoБавария
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
15 ноября, 21:56
Кейн о ЧМ-2026: «Франция – фаворит, Германия тоже хочет пройти далеко. С Олисе и Упамекано шутим об этом в «Баварии», у нас здоровая конкуренция»
15 ноября, 21:33
Уэйн Руни: «Футболисты сейчас не хотят быть «девяткой» – не так часто касаешься мяча. Все хотят быть Салахом или Месси. Даже Кейн не совсем «девятка»
14 ноября, 19:35
Главные новости
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
17 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
25 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
26 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
47 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
55 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
56 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Быстров об уходе Карпина из «Динамо»: «Георгич – молодец, настоящий сильный поступок. Теперь он сможет подготовить сборную к возвращению в международные соревнования»
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
4 минуты назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
15 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
37 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
47 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08
Глава FPF Проэнса о дисквалификации Роналду: «Будем бороться за минимальные последствия. Мы все хотим, чтобы Криштиану вышел на поле в первом матче ЧМ»
сегодня, 15:52