Харри Кейн: «Я не получу «Золотой мяч», если забью 100 голов за сезон, но не выиграю ЛЧ или ЧМ. То же касается Холанда и других игроков»
Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн уверен, что одних только голов недостаточно для победы в «Золотом мяче».
«Я мог бы забить 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не получу «Золотой мяч».
То же самое с Халандом и любым другим игроком. Ты должен выигрывать крупные трофеи», – сказал Кейн.
