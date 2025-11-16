Харри Кейн: «Я не получу «Золотой мяч», если забью 100 голов за сезон, но не выиграю ЛЧ или ЧМ. То же касается Холанда и других игроков»

Кейн: не выиграю «Золотой мяч», если забью 100 голов, но не возьму ЛЧ или ЧМ.

Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн уверен, что одних только голов недостаточно для победы в «Золотом мяче ».

«Я мог бы забить 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не получу «Золотой мяч».

То же самое с Халандом и любым другим игроком. Ты должен выигрывать крупные трофеи», – сказал Кейн.