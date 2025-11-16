Португалия сыграет на ЧМ в 7-й раз подряд. Ирландия вышла в плей-офф со 2-го места, обыграв Венгрию благодаря голу на 96-й минуте

  • Спортс
79

Сборная Португалии вышла на ЧМ-2026.

Сборная Португалии вышла на чемпионат мира в 7-й раз подряд.

Команда под руководством Роберто Мартинеса разгромила Армению в последнем туре отбора на ЧМ-2026 (9:1). Набрав 13 очков в 6 матчах, португальцы возглавили группу F с Венгрией, Ирландией и Арменией.

Сборная Ирландии с 10 очками заняла 2-е место в группе, обыграв Венгрию благодаря голу Троя Пэрротта на 96-й минуте (3:2), и получила право сыграть в плей-офф. Венгрия с 8 очками заняла 3-е место, Армения стала последней, набрав 3 очка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
