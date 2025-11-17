Норвегия выиграла все 8 матчей отбора ЧМ-2026 с общим счетом 36:5
Норвегия выиграла все 8 матчей в отборе на ЧМ.
Сборная Норвегии выиграла все матчи в отборе на ЧМ-2026.
Сегодня норвежцы обыграли Италию со счетом 4:1 и вышли на чемпионат мира, заняв первое место в отборочной группе.
Норвегия выиграла все 8 матчей отборочного цикла, при этом у команды 36 забитых голов и 5 пропущенных. Также 8 побед в 8 матчах одержала сборная Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
