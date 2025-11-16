Перед матчем Палестины и Страны Басков в Бильбао прошли два пропалестинских марша. В полицию бросали файеры и бутылки в ходе второго, в котором участвовали 20 тысяч человек

Перед матчем сборной Палестины в Бильбо прошли политические марши.

В Бильбао прошли марши в поддержку Палестины перед товарищеским матчем палестинской сборной с командой Страны Басков (0:3).

Сообщается, что в первом марше от площади театра «Арриага» к стадиону «Сан-Мамес» приняли участие тысячи людей. Он был организован пропалестинской платформой Gernika-Palestina, суверенистским движением Gure Esku и спортивной организацией Gu ere Bai, которая выступает за официальное признание баскских национальных спортивных команд.

Второй марш, организованный платформой Palestinarekin Elkartasuna совместно с болельщиками из групп поддержки баскских команд, собрал около 20 тысяч человек, согласно данным муниципальной полиции Бильбао.

Во время второго марша по Гран-Виа были подожжены четыре мусорных контейнера. Пожарные прибыли на место происшествия для тушения пожара. Кроме того, в сотрудников баскской полиции бросали файеры, петарды и бутылки.

Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на матч с командой Страны Басков. Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе