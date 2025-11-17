Видео
Егор Дёмин набрал 5 очков и 5 передач, «Бруклин» в Вашингтоне одержал вторую победу в сезоне

«Бруклин» с Егором Дёминым в составе одержал вторую победу в сезоне.

Разыгрывающий «Нетс» Егор Дёмин помог команде добиться второй победы в регулярном чемпионате. В Вашингтоне подопечные Жорди Фернандеса справились с «Уизардс» – 129:106.

19-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и за 20 минут записал на свой счет 5 очков (2/5 с игры, 1/3 из-за дуги), 1 подбор, 5 передач и 1 перехват при 1 потере.

У «Бруклина» 2-11 и 13-е место на Востоке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
