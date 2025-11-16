«Динамо» отправило Кудашова в отставку с поста тренера. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности («СЭ»)
Как информирует «Спорт-Экспресс», московское «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера.
Исполняющим его обязанности назначен Вячеслав Козлов, который был ассистентом тренера.
«Динамо» с 33 очками после 26 матчей занимают 5-ю строчку в таблице Западной конференции Fonbet КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
