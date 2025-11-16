«Динамо» отправило Кудашова в отставку с поста тренера. Вячеслав Козлов назначен исполняющим обязанности («СЭ»)

«Динамо» отправило в отставку главного тренера Алексея Кудашова.

Как информирует «Спорт-Экспресс», московское «Динамо » отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера.

Исполняющим его обязанности назначен Вячеслав Козлов , который был ассистентом тренера.

«Динамо » с 33 очками после 26 матчей занимают 5-ю строчку в таблице Западной конференции Fonbet КХЛ.