Дивеев о сборной: «Будут писать: какой нам ЧМ, Евро, если не можем обыграть Чили, но без поражений не бывает побед. При Карпине все равно спрогрессировали»
Игорь Дивеев считает, что сборная России прогрессирует при тренере Валерии Карпине.
— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?
— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.
Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.
— Если бы мы играли в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?
— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.
— Там и определенный мандраж есть.
— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам, – сказал защитник сборной России.