  • Дивеев о сборной: «Будут писать: какой нам ЧМ, Евро, если не можем обыграть Чили, но без поражений не бывает побед. При Карпине все равно спрогрессировали»
109

Дивеев о сборной: «Будут писать: какой нам ЧМ, Евро, если не можем обыграть Чили, но без поражений не бывает побед. При Карпине все равно спрогрессировали»

Игорь Дивеев: при Карпине страдает реализация, но сборная все равно прогрессирует.

Игорь Дивеев считает, что сборная России прогрессирует при тренере Валерии Карпине.

— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?

— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.

Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.

— Если бы мы играли в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?

— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.

— Там и определенный мандраж есть.

— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам, – сказал защитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
