«Перу и Чили мы раньше даже за команды не считали. Сейчас Чили дерет нашу сборную как сидорову козу. Я бы умер со стыда. Светлых пятен нет». Пономарев о матчах России

Владимир Пономарев: сборная Чили драла российскую команду как сидорову козу.

Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

«Игра сборной России вчера оставила удручающее впечатление. Мы много раз выезжали играть со сборными Перу и Чили, и мы их даже за команды не считали. Драли их в любом составе, даже без особой подготовки. А сейчас мы из Чили делаем великолепную команду. Значит, наша сборная находится в безобразном состоянии, потому что вообще не на кого смотреть.

К тому же у нас сейчас нет основного состава, что ни игра, то на поле выходят новые футболисты. Что это такое? Неужели у нас все игроки абсолютно одинаковые, как оловянные солдатики. Все они, как Буратино, бегают по полю, и наши комментаторы восхищаются, когда кто-то отдает пас пяткой. А раньше это было просто в порядке вещей, что говорит об абсолютной деградации футболистов.

Сборная Чили занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира и дерет нашу команду как сидорову козу. Я бы умер со стыда, если бы мы так играли. Светлых пятен у нас нет ни в одной линии», – заявил Пономарев.