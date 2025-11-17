Капризов забил победный гол в матче с «Вегасом» за 10 секунд до конца овертайма, став 2-й звездой. У него 11+12 в 20 играх

Кирилл Капризов забил победный гол в матче с «Вегасом», став 2-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил победный гол в матче НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин отличился за 10 секунд до конца овертайма, реализовав большинство и набрав 23-е (11+12) очко в сезоне. Всего в текущем чемпионате он провел 20 игр.

Сегодня за 23:47 (4:33 – в большинстве) у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».