  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы

Степанова и Букин выступят с произвольным танцем на этапе Гран-при в Москв.

16 ноября в Москве дуэты покажут произвольные танцы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

4. Александра Прокопец – Александр Васькович 

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

Вторая разминка

6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

9. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

10. Александра Степанова – Иван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,32

2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,39

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,65

4. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 69,23

5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 68,83

6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,74

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 65,01

8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 62,41

9. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 57,00

10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 42,37

Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

