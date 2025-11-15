Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
16 ноября в Москве дуэты покажут произвольные танцы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.
4-й этап, «Золотой конек Москвы»
Москва
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
5. Анна Коломенская – Артем Фролов
Вторая разминка
6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
9. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
10. Александра Степанова – Иван Букин
После ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,32
2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,39
3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,65
4. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 69,23
5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 68,83
6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,74
7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 65,01
8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 62,41
9. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 57,00
10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 42,37
