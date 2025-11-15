Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы

Степанова и Букин выступят с произвольным танцем на этапе Гран-при в Москв.

16 ноября в Москве дуэты покажут произвольные танцы на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Гран-при России 4-й этап, «Золотой конек Москвы» Москва Танцы на льду, произвольный танец Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала . Первая разминка 1. Елизавета Кириллова – Илья Карпов 2. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов 3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков 4. Александра Прокопец – Александр Васькович 5. Анна Коломенская – Артем Фролов Вторая разминка 6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов 7. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко 8. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов 9. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов 10. Александра Степанова – Иван Букин После ритм-танца 1. Александра Степанова – Иван Букин – 84,32 2. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 73,39 3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 70,65 4. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 69,23 5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 68,83 6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 68,74 7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 65,01 8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 62,41 9. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов – 57,00 10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 42,37 Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин