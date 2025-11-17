НХЛ. «Тампа» пропустила 6 голов от «Ванкувера», «Миннесота» одолела «Вегас», «Рейнджерс» уступили «Детройту», «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» (4:0) в Швеции в рамках NHL Global Series.
«Тампа» потерпела поражение от «Ванкувера» (2:6), «Миннесота» одолела «Вегас» (3:2 ОТ), «Рейнджерс» уступили «Детройту» (1:2), «Колорадо» справился с «Айлендерс» (4:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
