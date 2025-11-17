  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Тампа» пропустила 6 голов от «Ванкувера», «Миннесота» одолела «Вегас», «Рейнджерс» уступили «Детройту», «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции
168

НХЛ. «Тампа» пропустила 6 голов от «Ванкувера», «Миннесота» одолела «Вегас», «Рейнджерс» уступили «Детройту», «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» (4:0) в Швеции в рамках NHL Global Series.

«Тампа» потерпела поражение от «Ванкувера» (2:6), «Миннесота» одолела «Вегас» (3:2 ОТ), «Рейнджерс» уступили «Детройту» (1:2), «Колорадо» справился с «Айлендерс» (4:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoНХЛ
NHL Global Series
результаты матчей
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoРейнджерс
logoДетройт
logoАйлендерс
logoПиттсбург
logoВегас
logoНэшвилл
logoВанкувер
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» идет 14-м на Востоке. Шансы на выход в плей-офф НХЛ снизились до 55% с начала сезона
вчера, 08:28
Робертсон с хет-триком, Драйзайтль с 73-м победным голом (рекорд «Эдмонтона») при 1+2 и Валльстедт со 2-м шатаутом подряд – звезды дня в НХЛ
вчера, 07:55
У Овечкина – 902-й гол! Помог спасти матч с «Нью-Джерси»
вчера, 07:50
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
49 минут назадLive
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
50 минут назад
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
сегодня, 14:15
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Плющев о КХЛ: «Поощрялось большое количество иностранных специалистов – тем самым перекрывался кислород отечественным. Политика клубов говорит о кризисе тренерского цеха»
сегодня, 13:58
Черкас об отставке Кудашова из «Динамо»: «Вы меня ошарашили, неожиданно! Если назначат Ротенберга, он будет работать. Роман может работать»
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
4 минуты назад
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
26 минут назад
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
35 минут назад
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Гру покидает пост главного тренера «Трактора». Команда идет 6-й на Востоке («СЭ»)
сегодня, 12:13
«Авангард» обменял Почивалова в «Дизель» на денежную компенсацию. Форвард набрал 3 очка в 16 матчах сезона ВХЛ
сегодня, 11:58