НХЛ. «Тампа» пропустила 6 голов от «Ванкувера», «Миннесота» одолела «Вегас», «Рейнджерс» уступили «Детройту», «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в Швеции

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

«Питтсбург » обыграл «Нэшвилл » (4:0) в Швеции в рамках NHL Global Series .

«Тампа » потерпела поражение от «Ванкувера» (2:6), «Миннесота » одолела «Вегас » (3:2 ОТ), «Рейнджерс » уступили «Детройту » (1:2), «Колорадо» справился с «Айлендерс» (4:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ