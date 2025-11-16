Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»
Алексей Кудашов подтвердил, что ушел с поста тренера «Динамо».
В воскресенье появилась информация, что «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера – 54-летний специалист подтвердил свой уход.
«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», – сказал Алексей Кудашов.
«Динамо» в данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече бело-голубые обыграли «Сибирь» на выезде (3:2). Ранее московский клуб проиграл 3 матча подряд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
