  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»
Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»

Алексей Кудашов подтвердил, что ушел с поста тренера «Динамо».

В воскресенье появилась информация, что «Динамо» отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера – 54-летний специалист подтвердил свой уход. 

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», – сказал Алексей Кудашов

«Динамо» в данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече бело-голубые обыграли «Сибирь» на выезде (3:2). Ранее московский клуб проиграл 3 матча подряд. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
