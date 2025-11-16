Кудашов подтвердил уход с поста тренера «Динамо»: «Это правда. Завтра должна быть четкость»

Алексей Кудашов подтвердил, что ушел с поста тренера «Динамо».

В воскресенье появилась информация , что «Динамо » отправило Алексея Кудашова в отставку с поста главного тренера – 54-летний специалист подтвердил свой уход.

«Да, это правда. Завтра должна быть четкость», – сказал Алексей Кудашов .

«Динамо» в данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече бело-голубые обыграли «Сибирь» на выезде (3:2). Ранее московский клуб проиграл 3 матча подряд.