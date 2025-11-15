13

Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына и Яметова покажут произвольные программы

Петросян, Горбачева, Гущина покажут произвольные программы на Гран-при в Москве.

16 ноября в Москве фигуристки выступят с произвольными программами на четвертом этапе Гран-при России.

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Женщины, произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Анисимова

2. Екатерина Ципухина

3. Таисия Лепихина

4. Мария Мазур

5. Дарья Третьякова

6. Дарья Третьякова

Вторая разминка

7. Арина Кудлай

8. Вероника Яметова

9. Ксения Синицына

10. Ксения Гущина

11. Алина Горбачева

12. Аделия Петросян

После короткой программы

1. Аделия Петросян – 78,83

2. Алина Горбачева – 68,86

3. Ксения Гущина – 68,07

4. Ксения Синицына – 67,54

5. Вероника Яметова – 66,07

6. Арина Кудлай – 63,17

7. Мария Пулина – 58,38

8. Дарья Третьякова – 56,80

9. Мария Мазур – 56,72

10. Таисия Лепихина – 50,71

11. Екатерина Ципухина – 48,50

12. Екатерина Анисимова – 44,70

Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Екатерина Ципухина
logoКсения Синицына
Мария Пулина
Дарья Третьякова
logoАделия Петросян
logoКсения Гущина
Мария Мазур
женское катание
Золотой конек Москвы
logoсборная России
logoВероника Яметова
результаты
logoАлина Горбачева
Екатерина Анисимова
logoСерия Гран-при России
Арина Кудлай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Ватанабе чисто прыгнула тройной аксель в короткой на Гран-при США
сегодня, 03:32
Аймоз выиграл первый этап Гран-при в карьере. Французскому фигуристу 28 лет
сегодня, 03:28
⚡Гран-при США. Аймоз победил, Шайдоров – 2-й, Томоно – 3-й, Браун – 4-й
сегодня, 03:08
Гран-при США. Ватанабе лидирует после короткой программы, Лью – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 4-я
сегодня, 00:47
⚡ Гран-при США. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е
вчера, 22:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Семененко, Кондратюк, Савосин и Игнатов выступят с произвольными программами
вчера, 21:02
Татьяна Тарасова: «Я просто в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина! Это вообще их лучшее выступление, мне кажется»
вчера, 21:01
⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
вчера, 20:25
Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»
вчера, 20:00
Илья Авербух: «Завтра первым будет именно Гуменник, мне кажется. У него самые предпочтительные шансы»
вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
вчера, 20:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
вчера, 16:40
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
вчера, 15:48
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53