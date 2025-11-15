Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына и Яметова покажут произвольные программы

Петросян, Горбачева, Гущина покажут произвольные программы на Гран-при в Москве.

16 ноября в Москве фигуристки выступят с произвольными программами на четвертом этапе Гран-при России.

Гран-при России

4-й этап, «Золотой конек Москвы»

Москва

Женщины, произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала .

Первая разминка

1. Екатерина Анисимова

2. Екатерина Ципухина

3. Таисия Лепихина

4. Мария Мазур

5. Дарья Третьякова

Вторая разминка

7. Арина Кудлай

8. Вероника Яметова

9. Ксения Синицына

10. Ксения Гущина

11. Алина Горбачева

12. Аделия Петросян

После короткой программы

1. Аделия Петросян – 78,83

2. Алина Горбачева – 68,86

3. Ксения Гущина – 68,07

4. Ксения Синицына – 67,54

5. Вероника Яметова – 66,07

6. Арина Кудлай – 63,17

7. Мария Пулина – 58,38

8. Дарья Третьякова – 56,80

9. Мария Мазур – 56,72

10. Таисия Лепихина – 50,71

11. Екатерина Ципухина – 48,50

12. Екатерина Анисимова – 44,70

