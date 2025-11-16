Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на Гран-при в Москве
Петросян упала с четверного прыжка в произвольной программе на Гран-при в Москве.
Фигуристка Аделия Петросян упала с четверного тулупа в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.
После этого она исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, во второй половине программы – тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и тройной флип – тройной тулуп.
За прокат она набрала 151,22 балла, 81,60 из них – за технику.
