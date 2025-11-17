Холанд о выходе Норвегии на ЧМ: «Чувствую, что это начало чего-то большого. 4:1 в Италии показывают, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают»
Эрлинг Холанд: выход сборной Норвегии на ЧМ – это начало чего-то большого.
Эрлинг Холанд оценил выход сборной Норвегии на ЧМ-2026. В заключительном матче отбора норвежцы разгромили в гостях Италию (4:1).
«Я счастлив, но еще больше чувствую облегчение. Ощущается огромный груз ответственности, но это весело.
Мы подобрали ключ и прибавили в индивидуальном плане. Заметно прогрессировали такие футболисты, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в «Ман Сити». Чувствую, что это начало чего-то большого.
Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают», – сказал нападающий сборной Норвегии.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18336 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости