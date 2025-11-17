Холанд о выходе Норвегии на ЧМ: «Чувствую, что это начало чего-то большого. 4:1 в Италии показывают, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают»

Эрлинг Холанд: выход сборной Норвегии на ЧМ – это начало чего-то большого.

Эрлинг Холанд оценил выход сборной Норвегии на ЧМ-2026 . В заключительном матче отбора норвежцы разгромили в гостях Италию (4:1).

«Я счастлив, но еще больше чувствую облегчение. Ощущается огромный груз ответственности, но это весело.

Мы подобрали ключ и прибавили в индивидуальном плане. Заметно прогрессировали такие футболисты, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в «Ман Сити». Чувствую, что это начало чего-то большого.

Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают», – сказал нападающий сборной Норвегии.