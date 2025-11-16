⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
16 ноября дуэты показали произвольные танцы на этапе Гран-при Skate America.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап, Skate America
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 212,58
2. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 197,16
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 192,61
4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 186,69
5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 186,03
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 182,11
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 176,04
8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 173,16
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 165,68
10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 144,54
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 127,81
2. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 119,74
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 115,89
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 113,29
5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 113,22
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 111,86
7. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 106,35
8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 103,31
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 100,31
10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 88,33
