192

⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и

Чок и Бейтс победили в танцах на льду на Гран-при США.

16 ноября дуэты показали произвольные танцы на этапе Гран-при Skate America.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 212,58

2. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 197,16

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 192,61

4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 186,69

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 186,03

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 182,11

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 176,04

8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 173,16

9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 165,68

10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 144,54

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 127,81

2. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 119,74

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 115,89

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 113,29

5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 113,22

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 111,86

7. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 106,35

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 103,31

9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 100,31

10. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 88,33

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции
Катержина Мразкова
Алисия Фаббри
logoЭван Бейтс
Энтони Пономаренко
результаты
logoМэдисон Чок
Марджори Лажуа
logoсборная Чехии
logoсборная Великобритании
Пол Айер
Уна Браун
Кристина Каррейра
logoГран-при
Фиби Беккер
Закари Лага
Даниэль Мразек
Евгения Лопарева
logoсборная Канады
logoГран-при США
танцы на льду
Гэйдж Браун
Тео Ле Мерсье
logoсборная США
Джеймс Эрнандес
Жоффре Бриссо
Жан-Анс Фурно
Лоисья Демужо
Селина Фраджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США. Лью, Ватанабе, Губанова и Гутманн выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 20:56Live
Евгений Плющенко: «Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Меганесправедливость. Мы очень расстроены и разочарованы»
сегодня, 18:50
Антон Сихарулидзе: «Прямо сегодня Петросян и Гуменник не должны быть в блестящей форме. Думаю, более взвешенное катание мы увидим на чемпионате России»
сегодня, 17:05
Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для высоких оценок программа должна быть максимально сбалансирована»
сегодня, 17:08
Жданова о произвольном танце «Жестокий романс»: «Очень люблю эту книгу и этот фильм, поэтому рада, что оставили программу на второй сезон»
сегодня, 16:45
Рыбакова о серебре Гран-при России: «Рады нашему результату и опустошены, потому что выложились на максимум»
сегодня, 16:23
Иван Букин: «Я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой. Она как звезда, за которой я гнался, но не смог догнать»
сегодня, 16:18
Мишин о программах Семененко: «Мудрость тренера в том, чтобы дать спортсмену возможность проявить душу в той музыке, которой он напитался»
сегодня, 16:01
Семененко о произвольной: «Нашли интересным сотрудничество с группой Тутберидзе. Подметил, что Глейхенгауз очень хорошо вникает в тему постановки»
сегодня, 15:47
⚡ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин победили, Рыбакова и Махноносов – 2-е, Жданова и Бабаев-Смирнов – 3-и
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
вчера, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16