Дорофеев забил 11-й гол в сезоне – «Миннесоте». У форварда «Вегаса» 14 очков в 18 матчах
Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ).
Россиянин реализовал большинство на 16-й минуте, сравняв счет (1:1).
Дорофеев набрал 14-е (11+3) очко в текущем чемпионате, всего он провел 18 игр.
Сегодня за 17:49 (4:55 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
