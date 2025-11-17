Дорофеев забил 11-й гол в сезоне – «Миннесоте». У форварда «Вегаса» 14 очков в 18 матчах

Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне НХЛ в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ).

Россиянин реализовал большинство на 16-й минуте, сравняв счет (1:1).

Дорофеев набрал 14-е (11+3) очко в текущем чемпионате, всего он провел 18 игр.

Сегодня за 17:49 (4:55 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, полезность – «0».