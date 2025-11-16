  • Спортс
  • Булыкин о «Спартаке»: «Я пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Если придет тренер, который не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, опять будут обсуждать руководство»
Булыкин о «Спартаке»: «Я пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Если придет тренер, который не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, опять будут обсуждать руководство»

Дмитрий Булыкин: пригласил бы в «Спартак» иностранца уровня Моуринью, Манчини.

Дмитрий Булыкин рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера «Спартака». 

Ранее московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. 

«Было видно, что отставка напрашивалась, но против всех футбольных законов, когда клуб выигрывает два раза подряд, тренера увольняют. Думаю, его могли бы оставить до зимней паузы, это ничего бы не изменило. Но идти против футбольных правил – это некорректно. Хотя руководство, наверное, что-то знает, уже нашли нового тренера и сделали такую замену.

Какого тренера я бы выбрал на месте руководителей «Спартака»? Пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Нужен человек, который выигрывал трофеи и может принести много пользы. А если придет тренер, который никогда не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, все опять будут говорить про «Спартак», про его руководство. А хочется, чтобы говорили про футбол и про то, что команда наконец стабилизировалась и нашла своего специалиста», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
