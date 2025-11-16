Англия выиграла все 8 матчей в отборе ЧМ-2026 с общим счетом 22:0
Англия всухую выиграла все 8 матчей отбора на ЧМ-2026.
Сборная Англии выиграла все матчи в отборе на ЧМ-2026, ни разу не пропустив.
Сегодня англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли сборную Албании (2:0) в матче отбора к чемпионату мира. Команда выиграла все 8 матчей в своей группе, забив 22 гола и ни разу не пропустив.
Тухель возглавляет сборную Англии с января этого года. Под руководством немецкого специалиста команда одержала 9 сухих побед с общим счетом 25:0 и проиграла Сенегалу в товарищеском матче (1:3).
Англия выиграла группу K с Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой, набрав 24 очка.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?2889 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости