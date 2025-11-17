«Карпин стал больше наигрывать молодежь, в этом ему большой плюс. У нас много талантов». Коршунов о сборной
Анатолий Коршунов: рад, что Карпин стал больше наигрывать молодежь в сборной.
Анатолий Коршунов поддерживает курс Валерия Карпина на омоложение сборной России.
— Как бы сейчас оценили уровень игры нашей сборной?
— Сложно судить, но по меркам среднего европейского футбола примерно на четверочку, с учетом двух последних игр [с Чили и Перу]. Но меня радует, что Карпин стал вызывать больше молодежи. Молодежь у нас талантлива, и эти молодые ребята очень стараются, через год они будут в полном порядке.
Карпин понимает, что нужно больше подключать и наигрывать в сборной нашу молодежь, и делает это. В этом ему очень большой плюс. А я очень доволен, что у нас сейчас так много талантливых футболистов, — сказал трехкратный чемпион СССР.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18333 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости