  • «Карпин стал больше наигрывать молодежь, в этом ему большой плюс. У нас много талантов». Коршунов о сборной
10

«Карпин стал больше наигрывать молодежь, в этом ему большой плюс. У нас много талантов». Коршунов о сборной

Анатолий Коршунов: рад, что Карпин стал больше наигрывать молодежь в сборной.

Анатолий Коршунов поддерживает курс Валерия Карпина на омоложение сборной России.

— Как бы сейчас оценили уровень игры нашей сборной?

— Сложно судить, но по меркам среднего европейского футбола примерно на четверочку, с учетом двух последних игр [с Чили и Перу]. Но меня радует, что Карпин стал вызывать больше молодежи. Молодежь у нас талантлива, и эти молодые ребята очень стараются, через год они будут в полном порядке. 

Карпин понимает, что нужно больше подключать и наигрывать в сборной нашу молодежь, и делает это. В этом ему очень большой плюс. А я очень доволен, что у нас сейчас так много талантливых футболистов, — сказал трехкратный чемпион СССР.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18333 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
