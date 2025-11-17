Кучеров забил 8-й гол в сезоне – «Ванкуверу». У него 16 очков в 16 матчах

Никита Кучеров забил 8-й гол в сезоне.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забил 8-й гол в сезоне.

Россиянин отличился в матче с «Ванкувером» (2:6), набрав 16-е (8+8) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 16 игр.

Сегодня за 18:16 (3:16 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 2».