Бразильский горнолыжник Бротен выиграл этап Кубка мира – впервые в истории своей страны
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви. Это первый случай в истории соревнований, когда победу одержал спортсмен из этой страны.
Ранее Бротен уже становился лучшим на этапах Кубка мира в составе сборной Норвегии, за которую выступал до 2024 года. Спортсмен родился в Хокксунне, его мама – гражданка Бразилии.
Кубок мира
Леви, Финляндия
Мужчины, слалом
1. Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) – 1.50,72
2. Клеман Ноэль (Франция) – 0,31
3. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,57
4. Лори Тейлор (Великобритания) – 0,61
5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,77
6. Пако Расса (Франция) – 1,04
7. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,16
8. Стивен Амье (Франция) – 1,26
9. Михаэль Матт (Австрия) – 1,31
10. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,32
11. Мануэль Феллер (Австрия) – 1,40
12. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 1,44
13. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,47
14. Лоик Мейар (Германия) – 1,48
