Бразильский горнолыжник Бротен выиграл этап Кубка мира – впервые в истории своей страны

Бразильский горнолыжник Бротен выиграл этап Кубка мира впервые в истории страны.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви. Это первый случай в истории соревнований, когда победу одержал спортсмен из этой страны.

Ранее Бротен уже становился лучшим на этапах Кубка мира в составе сборной Норвегии, за которую выступал до 2024 года. Спортсмен родился в Хокксунне, его мама – гражданка Бразилии.

Горные лыжи

Кубок мира

Леви, Финляндия

Мужчины, слалом

1. Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) – 1.50,72

2. Клеман Ноэль (Франция) – 0,31

3. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,57

4. Лори Тейлор (Великобритания) – 0,61

5. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,77

6. Пако Расса (Франция) – 1,04

7. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 1,16

8. Стивен Амье (Франция) – 1,26

9. Михаэль Матт (Австрия) – 1,31

10. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,32

11. Мануэль Феллер (Австрия) – 1,40

12. Тобиас Кастлунгер (Италия) – 1,44

13. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,47

14. Лоик Мейар (Германия) – 1,48

