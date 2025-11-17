Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах

Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года.

Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026 .

Команда под руководством Столе Сольбаккена обыграла Италию в последнем отборочном матче со счетом 4:1, Эрлинг Холанд сделал дубль. Норвежцы набрали 24 очка и заняли первое место в группе I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

Норвегия сыграет на чемпионате мира впервые с 1998 года – тогда сборная дошла до 1/8 финала.

Италия , набрав 18 очков, заняла второе место в группе и вышла в стыковые матчи.

Третью строчку в группе заняла сборная Израиля, набравшая 12 очков, Эстония с 4 очками – 4-я, Молдова – последняя с 1 очком.