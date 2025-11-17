Тренин забил 1-й гол в сезоне – «Вегасу». У форварда «Миннесоты» 4 очка в 20 играх

Яков Тренин забил 1-й гол в сезоне.

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин забил 1-й гол в сезоне НХЛ в матче с «Вегасом» (3:2 ОТ).

Россиянин отличился на 30-й минуте с передачи Данилы Юрова, сделав счет 2:1 и набрав 4-е (1+3) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне он провел 20 игр.

Сегодня за 12:42 (2:08 – в меньшинстве) у Тренина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 60% выигранных вбрасываний (3 из 5), полезность – «плюс 1».