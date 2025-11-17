  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоау Невеш о 9:1 с Арменией: «Португалия не первый раз создала столько моментов, но впервые реализовала их так качественно»
35

Жоау Невеш о 9:1 с Арменией: «Португалия не первый раз создала столько моментов, но впервые реализовала их так качественно»

Жоау Невеш: Португалия впервые так качественно реализовала голевые моменты.

Жоау Невеш отметил высокую реализацию моментов сборной Португалии в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией (9:1). Португальцы вышли в финальный турнир чемпионата мира.

«Количество голов указывает на хорошую командную работу и в самом матче, и в течение недели тренировок. До этого в нескольких играх мы создавали кучу моментов, которые не могли реализовать. Но сегодня реализация оказалась на уровне. Поэтому голов так много.

Это не первый раз, когда мы создали столько моментов, но, думаю, впервые реализовали их так качественно», – сказал полузащитник сборной Португалии, сделавший хет-трик в этой игре.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18333 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о том, что Португалия лучше играет без Роналду: «Нет, нет, нам лучше с Криштиану, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»
16 ноября, 20:52
Премьер-министр Португалии о ЧМ-2026: «Победа возможна как никогда раньше, вероятно. У нас выдающаяся команда с безграничным талантом»
16 ноября, 19:39
Бруну после 9:1 с Арменией: «Португалии есть над чем работать не только после поражений, но и после побед. Наша цель – уверенно побеждать в каждом матче»
16 ноября, 18:02
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
20 минут назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
35 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
46 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
51 минуту назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
54 минуты назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
7 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
19 минут назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15
«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!
сегодня, 13:00Реклама