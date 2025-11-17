Жоау Невеш о 9:1 с Арменией: «Португалия не первый раз создала столько моментов, но впервые реализовала их так качественно»

Жоау Невеш: Португалия впервые так качественно реализовала голевые моменты.

Жоау Невеш отметил высокую реализацию моментов сборной Португалии в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией (9:1). Португальцы вышли в финальный турнир чемпионата мира.

«Количество голов указывает на хорошую командную работу и в самом матче, и в течение недели тренировок. До этого в нескольких играх мы создавали кучу моментов, которые не могли реализовать. Но сегодня реализация оказалась на уровне. Поэтому голов так много.

Это не первый раз, когда мы создали столько моментов, но, думаю, впервые реализовали их так качественно», – сказал полузащитник сборной Португалии , сделавший хет-трик в этой игре.