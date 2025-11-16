Украина вышла в стыковые матчи отбора ЧМ-2026, обыграв Исландию (2:0)
Сборная Украины сыграет в стыковых матчах ЧМ.
Сборная Украины обыграла команду Исландии в 10-м туре квалификации ЧМ-2026 (2:0). Отличились Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.
Благодаря этой победе команда под руководством Сергея Реброва заняла второе место в своей отборочной группе и теперь сыграет в стыковых матчах за право участвовать в финальной части чемпионата мира.
Украина (10 очков) на 6 баллов отстала от сборной Франции и на 3 опередила Исландию.
Последний раз сборная Украины играла в финальной части ЧМ в 2006 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
