Украина вышла в стыковые матчи отбора ЧМ-2026, обыграв Исландию (2:0)

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах ЧМ.

Сборная Украины обыграла команду Исландии в 10-м туре квалификации ЧМ-2026 (2:0). Отличились Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Благодаря этой победе команда под руководством Сергея Реброва заняла второе место в своей отборочной группе и теперь сыграет в стыковых матчах за право участвовать в финальной части чемпионата мира.

Украина (10 очков) на 6 баллов отстала от сборной Франции и на 3 опередила Исландию.

Последний раз сборная Украины играла в финальной части ЧМ в 2006 году.