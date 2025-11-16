Гуменник ошибся на двух квадах и упал с тройного прыжках в произвольной программе на Гран-при в Москве

Гуменник упал с тройного прыжка в произвольной программе в Москве.

Российский фигурист Петр Гуменник выступил с произвольной программой на этапе Гран-при России в Москве.

В прокате он исполнил четверной флип, четверной лутц (с ошибкой), четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов (степ-аут), секвенцию из тройного акселя и двух двойных. На последнем прыжке – тройном флипе – упал.

За технику Гуменника набрал 95,13 балла, общая оценка – 175,54 балла.