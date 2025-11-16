Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»

Вячеслав Фетисов выступил за продажу пива на стадионах.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что пиво можно продавать на стадионах.

«Пиво – это часть мирового спорта и советского в свое время. Это культура, которую надо возвращать на стадионы. Я считаю, что пиво можно продавать на стадионах. В этом нет ничего страшного, никто не сопьется.

Болельщики ходят на стадион не для того, чтобы спиваться, а для того, чтобы посмотреть спортивное событие.

В советское время не то что пиво продавали, вообще никаких проблем не было на трибунах. Болельщики разных команд сидели не в разных секторах, а рядом друг с другом. Выпивали, общались, и никаких инцидентов не было», – сказал Фетисов.